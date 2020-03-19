Мирошник призвала горожан отказаться от посещений ТЦ и кинотеатров

Глава карельской столицы обратилась к петрозаводчанам из-за ситуации с коронавирусом. Ирина Мирошник попросила горожан соблюдать правила личной гигиены и ответственно подходить к вопросу своего здоровья. Ее обращение опубликовано на сайте администрации.

Кроме того мэр призвала «при возможности не посещать массовые мероприятия, не выходить без необходимости в торговые центры и кинотеатры». По мнению главы, если все вокруг будут соблюдать правила, то смогут благополучно справиться с непростой обстановкой.

Напомним, в столице Карелии из-за пандемии коронавируса в мире школьников отправили на весенние каникулы с 18 марта по 6 апреля. По сообщению пресс-службы мэрии, будет принято решение о продолжении учебного процесса, исходя из эпидемиологической обстановки. Также рассматривается вариант дистанционного обучения. В спортивных, художественных школах и учреждения дополнительного образования занятия временно прекращены.

«В части дошкольных образовательных организаций, а это 17 тысяч дошкольников, родителям рекомендовано оставлять детей дома»,

- сказала Мирошник. Однако детские сады продолжают работать и принимать детей.