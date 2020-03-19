Екатерина Дорожко прилетела в Россию и увидела пустые полки

Уроженка Петрозаводска Екатерина Дорожко, жена известного футболиста Луиса Адриано, прилетела в Россию из Бразилии, где она сейчас живет. В нашей стране она побывала в Москве и Санкт-Петербурге и увидела пустые полки в магазинах, о чем рассказала в сторис в Instagram.

Нормально слетала в Россию,

- поделилась впечатлениями Екатерина, добавив смеющиеся эмодзи.

Судя по фотографиям в Instagram, девушка добралась и до малой родины. По крайней мере, на ее последнем фото стоит геолокация Petrozavodsk.

Луис Адриано играл за «Спартак» с января 2017 года, покинув команду в 2019 году. В составе московского клуба он стал чемпионом России.

Ради бывшей петрозаводчанки Екатерины бразильский футболист расстался с женой, с которой у него трое общих детей. После перехода футболиста из «Спартака» в «Палмейрас» наша бывшая землячка улетела с игроком на ПМЖ в Бразилию, где вышла за него замуж.