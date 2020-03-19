Пассажиров в Петрозаводске перевозили с нарушениями

В городской Госавтоинспекции подвели итоги рейда «Нелегальный перевозчик». В течение дня сотрудники дорожной полиции вместе с налоговой проверили 23 автомобиля такси. В результате выявили шесть нарушений ПДД, по которым были составлены административные материалы.

Среди нарушений – отсутствие путевого листа; крепления колеса (болт), надрывы на ремне безопасности, неработающие в установленном режиме внешние световые приборы. Кроме того таксист управлял машиной, не прошедшей технический осмотр. У водителя не было разрешения на перевозку пассажиров, также у одного из таксистов оказался неоплаченный вовремя штраф.

В одном случае водителю запретили дальнейшую эксплуатацию транспортного средства, также было выдано два требования о прекращении противоправных действий.

«По факту отсутствия цветографической схемы и опознавательного фонаря легкового такси готовится сообщение в Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия для принятия мер в соответствии с компетенцией»,

- заключили в ГИБДД