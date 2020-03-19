«Энергокомфорт. Карелия» информирует петрозаводчан о смене адреса

Уважаемые клиенты ООО «Энергокомфорт. Карелия»!

Сообщаем вам, что с 23 марта ООО «Энергокомфорт». Карелия» начинает работу по новому адресу ул. Кирова, д. 49а.

Обратите внимание, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 23 марта по 5 апреля ООО «Энергокомфорт». Карелия» ограничивает очное обслуживание клиентов (физических и юридических лиц). График работы в этот период времени: с 8.30 до 16.30.

Всю корреспонденцию сотрудники ООО «Энергокомфорт. Карелия» примут посредством электронной почты и через официальный сайт, также вы можете воспользоваться почтовым отделением и отправить письмо на бумажном носителе.

Для физических лиц

Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь в «Центр единого обслуживания» по телефону 56-04-31.

Получить консультацию по состоянию лицевого счета, передать показания можно с помощью личного кабинета на сайте или по телефону колл-центра 56-04-31.

Способы передачи показаний прибора учета:

Указать показания в соответствующей графе в платежных документах

По телефону (814-2) 56-04-31, в том числе с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы

Через официальный сайт: форма «Показания счетчиков», сервис «Личный кабинет»

По электронной почте electra@ek.karelia.ru, pokazania@ek.karelia.ru

Способы оплаты:

В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)

В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке)

В отделениях ФГУП «Почта России» (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении)

Онлайн-оплата через официальный сайт

Для юридических лиц

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров энергоснабжения с юридическими лицами просим обращаться по телефонам 33-26-42, 33-26-04 или писать на адрес электронной почты electra@ek.karelia.ru.

Передача показаний приборов учета

Справки с данными о показаниях приборов учета и расходе электрической энергии потребителей - юридических лиц просим направлять на адрес электронной почты electra@ek.karelia.ru или на адрес электронной почты группы по расчетам с юридическими лицами a.kolpakov@ek.karelia.ru, тел. 33-26-06 и 33-26-07.

Управляющие компании и ТСЖ просим направлять справки с данными о показаниях приборов учета (общедомовых и индивидуальных) на адрес электронной почты a.yashkireva@ek.karelia.ru.

Интересующие Вас вопросы также можно задать на сайте http://energokomfort-karelia.ru/ или по электронной почте electra@ek.karelia.ru.