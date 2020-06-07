Жительница Карелии заразила свою бабушку коронавирусом

В поселке Чупа Лоухского района коронавирус подхватила пожилая женщина. Ее заразила внучка, ехавшая несколькими днями ранее в мурманском поезде. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Губернатор посоветовал миллион раз подумать, прежде чем решиться на рискованный визит к пожилым родственникам. Глава напомнил, что именно люди старшего поколения тяжелее всего переносят Covid-19.

Напомним, за последние сутки в республике выявлены еще 19 случаев заражения. Общее число заболевших достигло 633 человек.