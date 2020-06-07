Олег Шамонаев: «Взять у нас мазки мы чуть ли не умоляли»

Олег Шамонаев, некогда известный в Карелии журналист крупных изданий республики, ныне работающий в Москве в «Спорт-экспрессе», опубликовал в ФБ историю о том, как его лечили от коронавируса. Всем, кому кажется, что только на периферии схема лечения дает сбои, читать обязательно.

Публикуем без изменений и сокращений.

«Читаю, как на больных москвичей сейчас одновременно набрасываются врачи, Роспотребнадзор и полиция - и поражаюсь. Не то, чтобы я сильно жалею, что мы не стали объектом такого внимания.

Просто у меня все 28 дней болезни было стойкое ощущение, что мы живем не в 10 километрах от Кремля, а на какой-то дальней полярной станции. Что вокруг одновременно бушуют и снежный буран, и магнитная буря. Поэтому с большой землей (роль которой выполняла поликлиника) крайне затруднены не только сообщение, но и связь. И она, эта связь, постоянно пропадает, причем в самые нужные моменты.

Когда я лежал с температурой, врач пробивался ко мне сквозь метель и торосы пять дней. А когда дошел - выяснилось, что это не врач, а курьер, который принес мне направление на КТ. На самом деле я очень благодарен той отважной женщине, на которой даже не было защитного "костюма космонавта". Но по факту за 28 дней у меня не было ни одного очного медицинского осмотра. Даже на выписке, когда мне издалека выдали справку с заранее отпечатанным текстом: "Жалоб не имеет, температура 36,6". Температуру при этом мерили тепловизором на входе, и она была совсем не 36,6.

Лечили меня по телефону. На КТ врач, сделав своим планшетом мой лучший портрет в жизни - с натянутой под глаза маской, выдал лекарства и пообещал: "Будем звонить". И отправил домой на такси - ясное дело, медицинский транспорт на нашу полярную станцию не пробьется. Сквозь магнитную бурю звонки из поликлиники удавались редко, а позвонить самому было нельзя, только на совсем бесполезный номер вызова врача на дом.

Дозвон до "вызова врача" обычно оборачивался моноконцертом томной итальянской песни в течение полутора-двух часов, а потом на другом конце провода говорили: "Это ж надо, как вам хотелось нам дозвониться! Если совсем плохо, в следующий раз звоните в скорую".

В скорую мы не звонили, потому что там сразу спрашивали про высокую температуру, а у меня после начала приема лекарств было 35,0. Вообще препараты оказались очень забористыми, особенно те, что от малярии. Они сразу выключали желудок.

Не знаю, дал ли бы я дуба от пневмонии, но от антималярийных таблеток - наверняка.

К счастью, протокол их приёма предполагал на третий день биохимический анализ крови. И ко мне все-таки доехала медсестра-космонавт. Правда опять намного позже, чем обещала, и я чуть не дал дуба от того, что в ожидании анализа не пил много часов. А суперлекарство в итоге отменили - досрочно и по телефону.

Скучал ли я, валяясь в бреду долгими майскими вечерами? Ни в коем случае. Потому, что всем нам постоянно звонили из "Теледоктора". Им магнитные бури, в отличие от нормального врача, почему-то совсем не мешали. Но ничего, кроме раздражения, такие звонки не вызывали - телеэскулапы не могли внятно ответить ни на один медицинский вопрос, но постоянно требовали зарегистрироваться на их сайте и включить камеры на гаджетах для нашего "визуального осмотра". Требовали даже от несовершеннолетнего. Думаю, на самом деле никакие это не врачи. Просто до нашего Южного округа или до нашего района почему-то не дотянулась костлявая рука "Социального мониторинга", а эти самые "лже-теле" его как бы заменяли - под видом удаленной медицинской помощи.

Роспотребнадзор тоже показал себя жителям полярной станции во всей красе. Так получилось, что первый в нашей семье положительный анализ на ковид мы получили в частной лаборатории. Говорят, что любые тесты в Москве заносятся в единую базу. Но, если бы мы спустя какое-то время сами не начали звонить с недоуменными вопросами, думаю, на нас так бы и не обратили внимания.

Что же сделал Роспотребнадзор, получив от нас информацию? Думаете помог с медтранспортом до поликлиники на КТ или сделал повторные тесты, чтобы убедиться в точности частных данных? Как бы не так - он прислал работодателям предписание провести санобработку офиса - при том, что весь офис к тому времени месяц находился на удаленке. И всё.

Взять у нас мазки мы чуть ли не умоляли - правила по срокам тестирования очень сложные, и каждый врач трактует их по-своему, а какого-то одного врача у нас просто не было, каждый раз звонили разные. Не знаю, может экономили на мазках таким образом, хотя почему тест на ковид дороже оплаты больничного, для меня загадка. Один из наших мазков вообще потеряли, и потом для ясности предложили считать его отрицательным. Единственные, к кому нет вопросов - это детская поликлиника, у них все было оперативно и четко. А взрослая система ОМС - это тихий ужас.

Было еще много всего, но, когда схлынули эмоции, я решил, что у меня ни к кому нет никаких претензий, особенно к врачам. Глупо требовать от людей, которым платят копейки и работа которых организована столь безобразно, бросаться грудью на амбразуру. А пишу я это все затем, чтобы озвучить мысль, посетившую меня в бреду долгими майскими вечерами.

Самое страшное в нынешней пандемии - не сам ковид или его симптомы. В конце концов, на свете есть болезни намного тяжелее. Страшна неизвестность - в тебе сидит непонятная зараза, и никто на свете не знает, как она поведет себя дальше, и как ее безопасно вылечить.

А, если ты при этом еще находишься на дальней полярной станции, и помощи ждать неоткуда, становится жутковато".