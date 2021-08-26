Пятую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

Еще одна вакцина для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрирована в России.

26 августа Минздрав РФ зарегистрировал препарат «ЭпиВакКорона-Н», сообщает РИА Новости со ссылкой на реестр государственных лекарственных средств.

«ЭпиВакКорона-Н» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 была разработана новосибирским научным центром «Вектор».

Ранее в Россиии были зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». (фото MasterTux, pixabay.com)