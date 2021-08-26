26 августа 2021, 19:34
Россия

Первый канал объявил имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Состав жюри полностью сменился в преддверии старта нового сезона вокального проекта

В новом сезоне популярного музыкального шоу «Голос 60+» полностью сменится состав наставников. Первый канал объявил имена звезд, которые будут набирать команды участников конкурса этой осенью. Кресла наставников займут Валерий Леонтьев, продюсер Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов, сообщает Starhit. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.

Леонтьев прилетит из США в Россию ради проекта. Также из Латвии приедет Вайкуле. Участниками проекта «Голос 60+» становятся вокалисты старшего поколения. На слепых прослушиваниях ждут участников из Баку, Лос-Анджелеса, Луганска, Москвы и других городов. Первые серии выйдут в эфир 3 сентября, финал состоится в конце осени.

Ранее стал известен состав жюри юбилейного десятого сезона шоу «Голос». (фото Евгений Одиноков, ria.ru)

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«Голос 60+»
Первый канал
валерий леонтьев
лайма вайкуле
Олег Газманов
Стас Намин