Тридцать три новых случая коронавируса выявлено в Карелии

За прошедшие сутки в Карелии число больных коронавирусом выросло на 33 человека, сообщает оперштаб республики.

Подтверждены 33 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 20 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Суккозеро), в Беломорском районе – 4 человека (поселок Золотец – 3, поселок Новое Машезеро – 1), в Олонецком районе – 2 человека (Олонец и деревня Мегрега), в Сортавальском районе – 4 человека (Сортавала – 3, поселок Кааламо – 1), в Прионежском районе – 1 человек (м. Пиньгуба).

Выздоровели еще 42 человека: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 11, в Олонецком районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Костомукше – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Суоярвском районе – 2, в Беломорском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 536,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 691,7 случая, по Северо-Западу – 694,9.