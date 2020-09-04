До 2024 года Карелия получит более 16 миллиардов рублей на дороги

Министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики рассказал о деньгах, которые выделят Карелии на ремонт дорог.

«Значительные объемы работ по приведению в нормативное состояние автодорог регионального значения и улично-дорожной сети Петрозаводской городской агломерации предусмотрены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования с 2019 по 2024 годы составит более 16 миллиардов рублей», - приводит слова министра пресс-служба правительства республики.

Дитрих напомнил, что в федеральную собственность передано порядка 700 километров региональных дорог, благодаря чему была снижена финансовая нагрузка на бюджет республики. Ремонт этих дорог и их содержание будет осуществляться за счет федерального бюджета.