04 сентября 2020, 19:01
Общество

Фонари установили вдоль дорожки, связывающей парк Победы и «Фонтаны»

Более 150 опор освещения появились на веломаршруте

В завершающей стадии находятся работы по оборудованию освещения на велопешеходной дорожке, связывающей парк Победы и трассу «Фонтаны» в Петрозаводске.

Подрядчик проложил подземные кабельные линии, установил более 150 опор. Осталось только установить плафоны. Сегодня запланированы пуско-наладочные работы в Лососинском парке, сообщили в мэрии.

Подходы к скульптурам «Онежские фишки», «Роза», «Влюбленные», «Ангел», «Солнце», «Рыбак» на Онежской набережной вымостили брусчаткой. Работы на других участках набережной продолжаются.

В Зарецком парке в районе пушки сделали пешеходные дорожки из отсева, забетонировали швы, подготовили основание под брусчатку на главной аллее и в районе памятника.

Фото: пресс-служба администрации города

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Метки: 
благоустройство
новости петрозаводска
велопешеходная дорожка
Онежская набережная
Зарецкий парк
фонари
арт-объекты