Электроснабжение отключат в Соломенном

10 сентября с 10 до 15 часов электричества не будет в Соломенном. Как предупреждает администрации Петрозаводска, без света останутся жители домов на улицах Пришвина и Прибрежной.

Временные неудобства связаны с работами на объектах электросетевого хозяйства.

Напомним, что в понедельник, 7 сентября, также будет временно ограничен проезд по наплавному мосту. С 22 часов и до полуночи проезд через переправу будет закрыт.