04 сентября 2020, 15:28
Общество

Проезд по мосту в Соломенном закроют на несколько часов

Специалисты будут ремонтировать освещение на переправе через Логмозерский пролив

Жителей Соломенного и Заозерья предупреждают о временном ограничении проезда по наплавному мосту через Логмозерский пролив.

«7 сентября с 22 часов до полуночи будет закрыт проезд по наплавному мосту в Соломенном»,

- предупредили в администрации Петрозаводска.

Неудобства связаны с ремонтом электроосвещения на объекте. При этом автомобили экстренных служб смогут проехать по мосту. 

Остальных водителей просят заранее скорректировать свои поездки в этот день.

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новости Карелии
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