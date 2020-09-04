Проезд по мосту в Соломенном закроют на несколько часов

Жителей Соломенного и Заозерья предупреждают о временном ограничении проезда по наплавному мосту через Логмозерский пролив.

«7 сентября с 22 часов до полуночи будет закрыт проезд по наплавному мосту в Соломенном»,

- предупредили в администрации Петрозаводска.

Неудобства связаны с ремонтом электроосвещения на объекте. При этом автомобили экстренных служб смогут проехать по мосту.

Остальных водителей просят заранее скорректировать свои поездки в этот день.