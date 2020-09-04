04 сентября 2020, 15:28
Проезд по мосту в Соломенном закроют на несколько часов
Специалисты будут ремонтировать освещение на переправе через Логмозерский пролив
Жителей Соломенного и Заозерья предупреждают о временном ограничении проезда по наплавному мосту через Логмозерский пролив.
«7 сентября с 22 часов до полуночи будет закрыт проезд по наплавному мосту в Соломенном»,
- предупредили в администрации Петрозаводска.
Неудобства связаны с ремонтом электроосвещения на объекте. При этом автомобили экстренных служб смогут проехать по мосту.
Остальных водителей просят заранее скорректировать свои поездки в этот день.