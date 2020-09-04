Ремонт Рускеальского проезда пообещали закончить к 20 сентября

Рускеальский проезд на Кукковке в Петрозаводске не успели отремонтировать в срок. Подрядчик ООО «СМС» должен был закончить ремонт проезжей части, обустроить тротуары и парковки до 30 августа. Однако рабочие только демонтировали старое покрытие, установили и выровняли бортовой камень.

Этот проезд является основой подъездной дорогой к многоквартирным домам, двум детским садам и школе. Незавершенные работы создают большие неудобства детям, родителям, педагогам и жильцам. За срыв сроков подрядчику грозят штрафные санкции и другие меры ответственности в соответствии с федеральным законодательством и условиями муниципального контракта, сообщает пресс-служба Петросовета.

Представитель компании попытался объяснить срыв сроков припаркованными автомобилями жильцов, которые затрудняли проезд спецтехники и фрезеровку старого покрытия. Но депутат городского совета от Кукковки Андрей Ушаков и председатель комиссии по ЖКХ Андрей Бекелев напомнили, что еще до начала работ компания должна была сама согласовать с ГИБДД и мэрией временную схему организации движения на ремонтируемом участке и установку необходимых ограничительных знаков.

Руководство подрядной фирмы пообещало полностью закончить ремонт до 20 сентября. Также депутат потребовал, чтобы подрядчик за свой счет восстановил газоны и ограждения во дворах, примыкающих к Рускеальскому проезду, которые рабочие повредили в ходе установки бордюра.

Фото: пресс-центр городского совета