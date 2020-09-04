Мэрия требует убрать незаконные гаражи на Варламова и Пограничной

Администрация города на своем сайте призывает владельцев гаражей, контейнеров и вагончика на улицах Пограничной и Варламова самостоятельно убрать эти нестационарные объекты.

Основная часть объектов расположилась в районе дома № 19 на Пограничной улице. Там сносу подлежат 34 гаража, два металлических контейнера и один вагончик.

Ещё один гараж, который его владельцам предлагают демонтировать самостоятельно, находится возле дома № 32 на улице Варламова.

Освободить занятые земельные участки необходимо до 18 сентября.

Владельцев информируют о необходимости убрать постройки в соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417.