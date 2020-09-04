Экологическая акция «Чистое Онего» стартовала в Карелии

С 4 по 6 сентября активисты Общероссийского народного фронта в Карелии провводят ежегодную экологическую акцию «Чистое Онего», сообщает паблик ОНФ. Общественники и волонтеры очистят прибрежную полосу Онежского озера от мусора в местах отдыха горожан «Сайнаволок», «Петушки», «Пески» Петрозаводска, Кондопоге, Медвежьегорском районе (Медвежьегорск, Пиндуши, Повенец, Челмужи, Толвуя, Великая Губа, п. Больничный), Пудожском районе (поселки Пудожгорский, Пяльма, Шальский), Прионежском районе (п. Шуя, с.Шокша, с. Рыбрека, с. Заозерье).

Традиционно поддержат инициативу представителей Народного фронта и сотрудники музея-заповедника «Кижи», которые с местными волонтерами уберут берега нескольких островов в Кижских шхерах.

Участниками акции «Чистое Онего» станут около 900 человек, которые передадут эстафету активистам ОНФ из Вологодской области.

Акция «Чистое Онего» проводится четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие от 600 до 1000 волонтеров из 20 и более населенных пунктов республики.