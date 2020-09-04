В Петрозаводске озвучили замечание после «антиковидных» проверок школ

Специалисты городской администрации следят за тем, как во время коронапандемии в школах и детских садах соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

На днях ревизоры побывали в Финно-угорской школе, академическом лицее, гимназии №17, школах № 9, 10, 43, в Петровском дворце и садиках № 83 и 120. Они отметили, что на входе детям измеряют температуру, в течение дня контролируется состояние детей, классы закреплены за отдельными кабинетами, проводится санобработка помещений, установлены санитайзеры и бактерицидные лампы.

Чтобы развести потоки детей и избежать массового скопления на входе и в гардеробе в учреждениях ввели ступенчатый режим начала учебного дня. Для разных классов определили отдельные входы в здания, рассказали в администрации.

По оценке специалистов городского управления образования, проверенным заведениям удалось организовать учебный процесс и обеспечить безопасность детей. Однако в некоторых случаях дети снимали защитные маски в местах общего пользования. В связи, с чем ревизоры попросили руководителей школ усилить контроль и провести разъяснительные беседы с учениками.

Вопросы относительно организации учебного процесса родители могут задавать по телефону управление образования: 71-34-34, с 10 до 13 часов или отправлять на почту: uprobr@petrozavodsk-mo.ru.