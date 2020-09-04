Сегежский ЦБК завершил подготовку к отопительному сезону досрочно

С 31 августа с.г. Сегежский ЦБК возобновил подачу горячей воды в теплосеть г.Сегежа. 95% потребителей получили услугу в полном объеме. Специалисты комбината завершили ремонт сетей досрочно. Теплотехническое оборудование к зиме готово, запас топлива сформирован в полном объеме.

Обычно после летних профилактических работ горячую воду подавали в дома жителей осенью одновременно с отоплением. В этом году теплоэнергетики СЦБК значительно сократили сроки ремонта.

При том, что гидравлические испытания показали довольно высокую степень износа тепловых сетей, все повреждения были оперативно выявлены и устранены – как на городских теплосетях, так и на территории Сегежского ЦБК (ТЭЦ-1).

Проведены также масштабные ремонтно-восстановительные работы, в том числе на коллекторах подачи горячей воды. Заменили почти 200 метров трубопровода, смонтировали 20 запорных арматур.

«Ремонт был трудоемкий, особенно на демонтаже теплотрасс, работали с трубами диаметром от 300 до 500 мм на территории СЦБК и в городских сетях. На отдельных участках износ сетей достигал 100%, - говорит главный инженер подрядной организации АО «Антикор» Александр Тиньгаев. – Самым сложным было резать трубы, металл буквально рассыпался, внутри трубы покрывал сплошной пятнадцатисантиметровый слой ржавчины».

Начальник энергетического производства Сегежского ЦБК Владимир Бойцов указывает: «Несмотря на завершение ремонтно-восстановительных работ, проблем остается еще много. На нескольких участках теплотрасс в городе работа продолжается – это связано с попаданием поверхностных вод в теплотрассу».

«За 2 года ситуация изменилась кардинально. Раньше к ремонту подходили локально - просто ставили хомуты до очередной аварии. Сегодня люди увидели, что трубы и запорную арматуру меняют целиком, доверие жителей растет. Мы добились, чтобы горячая вода пришла в дома горожан как можно раньше», - заявляет Владимир Бойцов.

Сегежский ЦБК принял в аренду у муниципалитета тепловые сети Сегежи 1 августа 2019 года. Уже второй год подключение к теплоснабжению социальных объектов – садов, школ, больницы – идёт в штатном режиме, без серьезных аварий и длительных отключений. С жилым фондом ситуация постепенно также нормализуется. Комбинат постепенно приводит городскую отопительную систему в порядок – приобретает новые трубы, комплектующие и оборудование для ремонта.