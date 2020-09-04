Дежурный по городу. Темная сторона Онежской набережной

Онежская набережная — визитная карточка нашего города. Здесь есть что посмотреть и туристу, и не туристу. Сейчас ее готовят к празднованию столетия Карелии — меняют плитку, благоустраивают, наводят порядок. Но есть еще одна часть набережной, где туристы бывают редко — и там все очень грустно. Подробности у "Дежурного по городу".

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