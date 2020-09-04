Карелии дадут денег на завершение федеральной целевой программы

Карелии планируют выделить 6,3 миллиарда рублей на завершение федеральной целевой программы. Об этом 4 сентября на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики сообщил первый заместитель финансов России Леонид Горнин, сообщает управление пресс-службы главы республики Карелия.

"В соответствии с принятым предварительным решением сейчас в Правительстве Российской Федерации прорабатывается вопрос о дополнительном продлении бюджетного финансирования федеральной целевой программы Карелии. Ориентировочно объем ресурсного обеспечения составит около 6 миллиардов 300 миллионов рублей на трехлетний период – для того, чтобы реализовать до конца все задачи, которые были сформулированы в начале реализации программы развития республики до 2020 года в полном объеме",

– отметил замминистра финансов.

Ранее Президентом Российской Федерации было поддержано предложение Правительства Карелии о продлении федеральной целевой программы после 2020 года.