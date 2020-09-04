Педофил-рецидивист из Петрозаводска приговорен к суровому сроку

В Петрозаводске 62-летний рецидивист приговорен к длительному сроку заключения за совершение преступлений в отношении детей, сообщает СУСК по РК.

Следствием и судом установлено, что летом прошлого года мужчина, работая мастером по ремонту обуви, приглашал малолетних детей в арендованную им мастерскую, расположенную в подвальном помещении в одном из домов Петрозаводска, где совершал действия сексуального характера.

«Установить лицо, причастное к серии половых преступлений в отношении детей удалось в результате кропотливой и слаженной работы следователей, следователей-криминалистов республиканского управления СКР и оперативных сотрудников УМВД по г. Петрозаводску»,

– говорится в сообщении карельского следкома.

Следователи провели масштабную работу по сбору доказательственной базы. Обнаружены и приобщены к материалам вещественные доказательства, проведены судебные экспертизы, в том числе судебно-психиатрические, произведены многочисленные допросы свидетелей, специалистов. В качестве специалистов привлечены наиболее опытные и квалифицированные детские психологи, позволившие установить все обстоятельства преступления. С их участием проведены допросы малолетних потерпевших, в ходе которых дети последовательно и правдиво рассказали о совершенных преступлениях, что подтверждено заключениями психологических экспертиз, также установлены другие обстоятельства по делу.

В результате удалось установить и задержать злоумышленника, получив неопровержимые доказательства его причастности к четырем эпизодам, жертвами которых стали три девочки в возрасте 6 и 11 лет, мальчик 8 лет.

Установлено, что в 2011 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и отбывал в местах лишения свободы наказание сроком 5 лет. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые он будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.