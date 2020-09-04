Почти 300 соцобъектов построили и отремонтировали к юбилею Карелии

Сегодня в Москве на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии рассказали о построенных и отремонтированных социальных объектах.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 2013 года в Карелии построили 73 и отремонтировали 210 социальных объектов. На эти цели республике было направлено 13 миллиардов рублей. В стадии строительства или реконструкции находятся еще 20 объектов, добавили в правительстве. Кроме того в Костомукше построят дом-интернат для престарелых на 200 мест.

Также на заседании был затронут вопрос здравоохранения. В частности, было открыто новое здание Сортавальской ЦРБ, в Петрозаводске завершается реконструкция терапевтического корпуса Республиканской больницы и приемного отделения БСМП.

В Республиканском онкодиспансере капитально отремонтировали помещения и закупили оборудование более чем на 500 миллионов рублей. В республике ввели в строй 36 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году откроют еще 6. В правительстве сообщили, что развивается санитарная авиация, обновляется парк машин скорой помощи. Республика получила 227 новых автомобилей. Для медицинских специалистов в районах Карелии приобретено 87 квартир, 27 закупят до конца года.

«Коэффициент смертности в Карелии снизился почти на 3 процента и достиг минимального значения за последние 20 лет. Младенческая смертность к уровню 2013 года сократилась более чем в 2 раза до рекордно низкой отметки, а материнскую смертность удается исключать уже почти два года. Такой значительный социально-демографический эффект достигнут в том числе благодаря открытию в 2018 году перинатального центра», - сказал губернатор.