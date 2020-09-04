За шесть лет в Карелии открыли 14 детских садов

Сегодня на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к юбилею Карелии обсудили вопрос строительства школ и дошкольных учреждений. За последние шесть лет в республике открыли 14 новых детских садов, сообщил глава Карелии. В результате полностью ликвидирована очередь для детей от трех до семи лет.

Первого сентября открылся новый детский сад в Петрозаводске на 300 мест. Новые объекты строятся, также ведется подготовка к строительству учреждений. Как сообщает пресс-служба правительства региона, строятся школы в Петрозаводске на 1350 мест и Кеми на 1200 мест. По словам губернатора, планируется построить еще четыре школы в трех районах республики.

По сообщению правительства республики, на 70% обновлен школьный автопарк, учебные заведения получили 80 новых автобусов. В 73 общеобразовательных организациях модернизированы пищеблоки. Улучшена спортивная инфраструктура в 122 сельских школах.