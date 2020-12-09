Карелия пока не будет проводить массовую вакцинацию от коронавируса

Министерство здравоохранения Карелии заявляет, что о массовой вакцинации населения пока речь не идет, сообщил «Интерфакс».



В ведомстве отметили, что республика готова к иммунизации медицинских работников учреждений здравоохранения Петрозаводска. Для этого региону выделено 532 дозы вакцины.

Схожая ситуация и отношение к ней в соседнем регионе. В департаменте здравоохранения Вологодской области, массового вакцинирования от коронавируса в регионе пока нет.

"Ведется подготовка к массовой вакцинации, но сроки поступления вакцины для этих целей в регион пока не известны",

- сказали в ведомстве.

Там добавили, что первая партия вакцины - 42 единицы - поступила в область 24 ноября. Вакцинацию прошли сотрудники моногоспиталей в Череповце и Вологде - на настоящее время 23 человека. До конца года ожидается поставка в регион около 1 тыс. доз вакцины для вакцинации населения из групп риска: медики, педагоги и соцработники. Прививки делают по желанию.

В министерстве здравоохранения Республики Коми агентству сообщили, что не владеют информацией о подготовке и сроках начала массовой вакцинации.

В оперштабе Мурманской области также сообщили агентству, что информации о массовых прививках нет, подчеркнув, что этот вопрос находится в ведении федерального Минздрава.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ стартовала масштабная вакцинация от COVID-19, к этому все готово. Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы - это врачи, учителя и ряд других профессий. "Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения",- сказала глава ведомства.

Фото с сайта fb.ru