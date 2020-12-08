Дополнительные поезда повезут туристов в Рускеалу в праздники

Холдинг «РЖД» запускает дополнительные поезда «Рускеальский экспресс» на период новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Специально для туристов, желающих отдохнуть в Рускеале в праздники, назначен поезд №923 по маршруту Сортавала-Рускеала. Он будет отправляться из Сортавалы в 13:35 и прибывать в горный парк в 14:45 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 января. С этого поезда будет удобно пересаживаться на «Ласточку» до Санкт-Петербурга.

Также продолжает свою работу ретропоезд № 921/922. Он отправляется из Сортавалы в 10:40 и прибывает в горный парк в 11:50. Из Рускеалы поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию Сортавала в 18:35. График ретропоезда № 921/922 также удобно состыкован с «Ласточкой».

Купить билеты на поезда в Рускеалу можно в железнодорожных кассах, на сайте РЖД и в приложении. Фото livejournal.com