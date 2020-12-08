УФАС возбудило дело, связанное с рынком ритуальных услуг Петрозаводска

8 декабря 2020 года карельское УФАС приняло решение о возбуждении дела, связанного с нарушением антимонопольного законодательства на рынке ритуальных услуг.

На этот раз антимонопольное ведомство заинтересовалось государственным бюджетным учреждением РК «Бюро судебно-медицинской экспертизы», в действиях которого обнаружены признаки нарушения закона о конкуренции. Уже назначена комиссия, которой предстоит выяснить, действительно ли государственное учреждение незаконно отдает предпочтение одному из бизнесменов.

Речь идет об индивидуальном предпринимателе Хворостянском, который занимается организацией похорон. Он расположился в помещении государственного бюро, куда родственники усопших приходят за соответствующими документами.

Портал «Петрозаводск говорит» рассказывал о том, как работает схема, предоставляющая Хворостянскому огромное преимущество перед другими организациями, занимающимися предоставлением ритуальных услуг. Многие горожане, которые приходят в государственное бюро, уверены, что находящийся тут же индивидуальный предприниматель является сотрудником бюро судебно-медицинской экспертизы. Мало, кто догадывается, это государственное бюро и находящийся в его помещении Хворостянский, - это две потенциально разные возможности заказать услуги по подготовке церемонии прощания. Причем отличаются они и по цене.

Карельскому УФАС еще предстоит выяснить, действительно ли государственное бюро создало преимущественные, более выгодные условия для конкретного предпринимателя. Но произойдет это уже после новогодних праздников. Первое заседание по рассмотрению дела назначено на 15 января 2021 года.

Антимонопольная служба уже не раз вмешивается в сферу ритуальных услуг Петрозаводска, где предпринимаются отчаянные попытки создать монополию в интересах узкого круга бизнесменов. В частности, благодаря карельскому УФАС в Петрозаводске возобновил работу муниципальный траурный зал, а городские кладбища не ушли в частные руки.