Автомобили нарушителей эвакуируют в центре Петрозаводска

В Петрозаводске инспекторы ГИБДД проводят рейд по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Городским автомобилистам напомнили, что за данное нарушение полагается штраф в размере 1500 рублей. Транспортное средство при этом помещается на специализированную стоянку.

В ГИБДД просят водителей карельской столицы быть бдительными при парковке своего автомобиля. Стоит обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие парковку. Фото пресс-службы ГИБДД Петрозаводска