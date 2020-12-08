Более шести миллионов рублей потратят на детское питание в Карелии

Минздрав Карелии организовал закупки молочных продуктов на следующий год. По сообщению пресс-службы ведомства, аукционы по приобретению каш и молочных смесей на первый квартал 2021 года состоялись на сумму 6,5 млн рублей.

В 2020 году на молочные продукты для детей было направлено 14,5 млн рублей из бюджета Карелии. До конца этого года потребность в кашах и молочных смесях обеспечена для детей из Петрозаводска и районов республики.

Бесплатную молочку предоставляют детям до 3 лет, не посещающим дошкольные учреждения, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

По сообщению Минздрава, ежегодно более четырех тысяч детей в республике обеспечиваются молочными продуктами. (фото katun24.ru)