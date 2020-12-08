Мэрия перечислила улицы города, где уже сверкают новогодние огни

Карельскую столицу продолжают наряжать к Новому году. С утра 8 декабря световое оборудование устанавливали на улицах Куйбышева, Мелентьевой, Титова, Кирова, Питкярантской, на Первомайском и Октябрьском проспектах.

Как сообщили в городской администрации, в ближайшее время праздничные элементы разместят на улицах Антонова, Чапаева, Ровио, Ключевой, на аллеях Березовой и Дружбы, Комсомольском проспекте. Около сотни новых консолей появится на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Еремеева. Ранее световые консоли появились на проспектах Ленина, Карла Маркса, на улицах Шотмана, Чапаева, Еремеева, набережной Гюллинга, площади Гагарина.

К Новому году в столице Карелии оборудуют более 80 декоративных конструкций и более 900 световых консолей. В районах установили 13 искусственных елей. Три натуральных появятся в ближайшее время в районах СКЗ, Железнодорожном и Сулажгоре. В парке Ямка смонтируют зимний городок, а деревья в центре города планируют украсить гирляндами. Петрозаводск обещают украсить до 15 декабря. (фото пресс-центр администрации города)