Опасное вещество обнаружили в здании старой котельной в Карелии

Ртуть, обнаруженную в здании бывшей котельной в Олонецком районе, утилизировали. Об этом сообщает госкомитет республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Опасные вещества были обнаружены в котельной на территории бывшего лесозавода в поселке Ильинский еще 25 октября в ходе работ по ликвидации здания. На место выезжали специалисты. В ходе проверки на 2-м этаже одного из помещений были найдены технические ртутные термометры и вытекшая из них ртуть.

На входах в здание установили предупреждающие об угрозе аншлаги. Затем районные власти заключили договор с компанией, которая собрала и обезвредила ртуть. Термометры сдали в специализированную организацию.

После всех мероприятий специалисты проверили в воздух в котельной. Исследование показало, что массовая концентрация загрязняющих веществ не превышает предельно допустимой концентрации, сообщили в госкомитете. (фото 112.mos.ru)