ПФР пояснил, сколько пенсионеров получают прибавку за сельский стаж

Прибавку к пенсии за сельский стаж получают 1048 жителей Карелии. В ПФР напомнили, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон об увеличении на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам.

В 2020 году базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии установлена на уровне 5 686, 25 руб., повышение на 25 % составляет 1 421,5 рубль.

Рассчитывать на увеличение выплаты сельские жители могут при наличии трех условий: 30-летний стаж работы в определенных должностях на предприятиях агропромышленного комплекса; проживание в сельской местности; отсутствие факта работы в настоящее время. (фото kuban24.tv)