10 октября 2020, 09:53
Минздрав Карелии готовит волонтеров для доставки лекарств льготникам
Добровольцы уже приступают к работе в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4 города Петрозаводска
На заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом рекомендовали людям старшего возраста избегать или минимизировать посещение общественных мест.
В том числе речь идет о поликлиниках. Если требуется медицинская помощь, врача надо вызывать на дом.
Минздрав Карелии готовит волонтеров, которые будут помогать с доставкой лекарств на дом для льготников, людей старше 60 лет и лиц, страдающим сахарным диабетом. Сейчас добровольцы уже приступают к работе в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4 Петрозаводска.
Также, волонтеры из числа студентов Петрозаводского медицинского колледжа помогут принимать звонки на горячую линию Минздрава 8-800-201-06-57.
На следующей неделе студенты пройдут обучение, количество операторов горячей линии увеличится.