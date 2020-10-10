Минздрав Карелии готовит волонтеров для доставки лекарств льготникам

На заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом рекомендовали людям старшего возраста избегать или минимизировать посещение общественных мест.

В том числе речь идет о поликлиниках. Если требуется медицинская помощь, врача надо вызывать на дом.

Минздрав Карелии готовит волонтеров, которые будут помогать с доставкой лекарств на дом для льготников, людей старше 60 лет и лиц, страдающим сахарным диабетом. Сейчас добровольцы уже приступают к работе в поликлиниках № 1, 2, 3 и 4 Петрозаводска.

Также, волонтеры из числа студентов Петрозаводского медицинского колледжа помогут принимать звонки на горячую линию Минздрава 8-800-201-06-57.

На следующей неделе студенты пройдут обучение, количество операторов горячей линии увеличится.