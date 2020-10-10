10 октября 2020, 09:30
Общество

Семь человек за сутки госпитализированы с пневмонией в Карелии

Летальных исходов от внебольничного воспаления легких не зарегистрировано

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии , сообщает республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1438 пациентов, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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Карелия
оперштаб
оперативный штаб
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Республиканский оперативный штаб
Республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
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COVID-19