Более ста новых зараженных коронавирусом выявлены в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены еще 112 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа заболевших - 86 человек, из них 24 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске - 79 человек, в Прионежском районе - 2 человека (деревни Бесовец и Вилга), в Суоярви - 1 человек, в Сегеже - 2 человека, в Медвежьегорском районе - 8 человек (Медвежьегорск - 6, поселок Пиндуши - 2), в Кондопожском районе - 4 человека (Кондопога - 3, деревня Пялозеро - 1), в Олонецком районе - 5 человек (Олонец - 3, поселок Ильинский - 1, поселок Верхнеолонецкий - 1), в Костомукше - 6 человек, в Муезерском районе - 1 человек (поселок Ледмозеро), в Калевале - 1 человек, в Сортавале - 2 человека, в Беломорске - 1 человек.

Выздоровели еще 32 человека, из них 20 - в Петрозаводске.

Общее количество инфицированных в Карелии достигло отметки в 5832 человека. Болезнь унесла 46 жизней.