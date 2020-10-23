Заболевшие кадеты, сельхозярмарка и нетрезвый чиновник. Картина дня

Коронавирус разбушевался в Карелии, сельхозярмарка местных производителей открылась в Петрозаводске, известный карельский ученый попал в беду – главные новости дня в обзоре портала «Петрозаводск говорит».

– Хроники коронавируса. Новый рекорд по количеству суточных заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии. Коронавирусная инфекция выявлена у 128 человек. Из этого числа заболевших – 103 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. От новой инфекции умер еще один человек: житель Кондопоги 1950 года рождения, имевший сопутствующие хронические заболевания. Это 46 жертва с начала пандемии. В Президентском кадетском училище в Петрозаводске экстренно проводятся противоэпидемические мероприятия, так как новой коронавирусной инфекцией заболело сорок воспитанников и один воспитатель. Глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с этими событиями объявил о введении в республике новых ограничительных мер.

– Сегодня, 23 октября, в Петрозаводске на улице Инженерная открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка, которая продлится до 1 ноября. Ее особенность в том, что в этом году сюда могли попасть только карельские предприятия и фермеры. Участие в ярмарке для местных товаропроизводителей бесплатное. Что из этого получилось, увидела журналист нашего издания: простенько и бедненько, зато бесплатно и только свое. Подробности в нашем фоторепортаже.

– Бывший глава Лахденпохьи Рамиз Казымов, занимавший в последнее время должность заместителя главы Лахденпохского района, был лишен водительских прав и штрафован за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль, которым управлял чиновник, был остановлен сотрудниками ДПС вечером 11 сентября. При проверке выяснилось, что водитель нетрезв, алкотестер показал опьянение на уровне 0,77 промилле.

– Известный в Карелии ученый, филолог и бывший преподаватель КГПА Игорь Тюриков попал в беду: он потерял жену, после этого каким-то образом остался без квартиры и средств к существованию и попал в приют для пожилых людей. О ситуации вокруг заслуженного работника культуры республики, которому сейчас уже за 80, рассказал в Фейсбуке его коллега, также в прошлом преподаватель филфака Карельской государственной педакадемии Владимир Чернышев. Подробнее читайте здесь.

– Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на самом деле 28 лет, по ощущениям – 23 года. Местами – дочь. Опубликован прогноз погоды в республике на ближайшие выходные дни. Если коротко, то в Карелии будет по-осеннему прохладно. На погоду окажет влияние, пришедший из Западной Европы циклон. Местами, скорее всего, возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

– В Сортавале появится новый сквер, который будет разбит в честь основателя горного парка «Рускеала» Александра Артемьева. Об этом говорится в паблике «Администрация Сортавальского поселения». В настоящее время силами ООО «Колмас Карелия» заканчивается разработка проекта, которая предусматривает благоустройство пешеходной зоны, замену тротуарного покрытия, озеленение и установку светильников. Александр Артемьев умер от коронавирусной инфекции в середине октября 2020 года.