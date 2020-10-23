Снегопады ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 24 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +1,+3°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, днем +0, +5°С, на севере до -2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3+1, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже -1+2, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +1+5, переменная облачность, без осадков.

Сохранится повышенная геомагнитная активность. Фото ytimg.com