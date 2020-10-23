Памятник летчикам, изготовленный в Карелии, отправился в Шотландию

Памятник советским летчикам откроется скоро в центре шотландского города Эррол, а сегодня судно с памятником на борту вышло из Санкт-Петербурга в направлении Великобритании, сообщает ТАСС.

Поводом к установке памятника стал эпизод военной истории, когда в начале 1943 года группу советских офицеров перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и перегонки в Москву самолетов "Албемарл". В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию этих двухмоторных бомбардировщиков. Многочасовой ночной перелет над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь летчикам-асам, которым нужно было освоиться с новыми машинами.

Освоение новой техники было непростым делом. В мае 2019 года в шотландской деревне Фернан открылся мемориальный комплекс в честь трех советских летчиков, погибших 29 мая 1943 года при крушении одного из "Албемарлов". Во время тренировочного полета самолет потерял управление, и экипаж направил его на безлюдный участок за пределами деревни.

В этом году торжество приурочено ко Дню памяти павших участников войн. В Соединенном Королевстве и странах Содружества он отмечается 11 ноября по традиции, заложенной после окончания Первой мировой войны королем Георгом V, дедом ныне царствующей королевы Елизаветы II.

Автор памятника – карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска изготовлена на литейном заводе "Петрозаводскмаш" по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН. А «тело» монумента выполнено из малинового шокшинского кварцита, такого же, как и на могиле Неизвестного солдата в Москве.

Об авиагруппе МАОН

Московская авиагруппа особого назначения - соединение военно-транспортной авиации, сформированное в июне 1941 года из опытнейших летчиков Гражданского воздушного флота для выполнения ответственных заданий Верховного командования Красной Армии. Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные под Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили помощь партизанам.

История авиагруппы и советско-британской союзнической операции "Албемарл" описана в книге "Летчики особого назначения" Анны Белорусовой. 11 ноября в селе Митрофановка, на родине ставшего героем книги деда писательницы будет открыт мемориальный музей. Раннее в поселке Хвойная Новгородской области, откуда осенью-зимой 1941 года летчики МАОН вылетали в блокадный Ленинград, была открыта памятная доска, также созданная петрозаводскими литейщиками.

Фото с сайтов ТАСС