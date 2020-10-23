Работы по подъему затонувшего судна организованы в городе Сортавала

Администрацией Сортавальского муниципального района организованы работы по подъему затонувшего судна, сообщил сегодня паблик «Администрация Сортавальского поселения».

Утверждается, что работы начаты «Под давлением общественности, а также в связи с заявлением администрации Сортавальского городского поселения в Природоохранную прокуратуру РК о загрязнении залива Ляппяярви…».

В сообщении говорится, что в свое время судно пришло своим ходом для обучения детей в клубе юных моряков, созданного на базе Сортавальского муниципального района.

«Петрозаводск говорит» писал об истории с загрязнением залива Ляппяярви нефтепродуктами.

Об утечке местным властям рассказали туристы из Санкт-Петербурга. Мэрия Сортавалы организовала проверку. Выехавшие на место чиновники обнаружили, что в озеро действительно попадают нефтепродукты. Пятно мазута, по оценкам проверяющих, имело площадь 250 квадратных метров.

Однако тогда мэр города Сергей Крупин заявил, что загрязнены и вода, и берег: следы опасного вещества нашли на камнях и траве. В ста метрах от места утечки расположены гигантские топливные емкости.

К каким выводам пришла комиссия, разбиравшаяся с загрязнением, пока неизвестно, как и то имеет ли к этому отношение поднимаемый корабль. Тем не менее, на фото можно разглядеть разводы на воде, очень похожие на нефтяную пленку.

Фото из группы Администрация Сортавальского поселения