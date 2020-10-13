В Сортавале провели совещание по утечке нефтепродуктов в Ляппяярви

Сегодня специалистами Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры Карелии с участием представителей прокуратуры г. Сортавала, а также специалистами МЧС Сортавалы, полиции, ООО «Петербургтеплоэнерго» и главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина проведено выездное совещание по вопросу ликвидации и устранения причин возникновения выброса нефтепродуктов в залив Ляппяярви, сообщается на странице администрации Сортавальского поселения в соцсети.

Для лаборатории в Петрозаводске были отобраны образцы почвы и воды с целью установления концентрации нефтепродуктов и степени опасности.

«Петрозаводск говорит» писал о разливе нефтепродуктов в Ляппяярви.

Об утечке местным властям рассказали туристы из Санкт-Петербурга. Мэрия Сортавалы организовала проверку. Выехавшие на место чиновники обнаружили, что в озеро действительно попадают нефтепродукты.

Пятно мазута, по оценкам проверяющих, имело площадь 250 квадратных метров. По словам мэра города Сергея Крупина, загрязнены и вода, и берег: следы опасного вещества нашли на камнях и траве.

Отметим, что в ста метрах от места утечки расположены гигантские топливные емкости.

Все фото взяты из группы Администрация Сортавальского поселения