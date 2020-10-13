13 октября 2020, 14:19
Скрытые патрули ГИБДД следят за автомобилистами Петрозаводска
Десять водителей оштрафованы за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части
Госавтоинспекция продолжает отправлять скрытые патрули на улицы Петрозаводска. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вчера был проведен очередной такой рейд. Инспекторы обращали внимание на нарушения правил маневрирования водителями.
В результате сотрудники ГИБДД выявили десять нарушений ПДД. Автомобилисты были привлечены к ответственности за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.
В ГИБДД пообещали продолжить проведение подобных рейдов.