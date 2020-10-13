Студентка ПетрГУ сделала проект благоустройства территории школы № 36
В рамках реализации программы развития опорного университета в Институте лесных, горных и строительных наук ПетрГУ был разработан проект благоустройства территории средней школы №36 г. Петрозаводска, сообщает сайт Петрозаводского госуниверситета.
Проект разработала студентка направления «Ландшафтная архитектура» Ольга Давиденко.
Задание на проектирование разрабатывалось с участием руководства школы. Разработаны проектные решения, позволяющие преобразовать пространство функциональных зон территории школы. При этом проектируемые планировочные элементы учитывают максимальное сохранение существующей структуры территории и насаждений. Предложены различные посадки из декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников и установка малых архитектурных форм.
Материалы проекта переданы в школу №36.
Все изображения взяты с сайта ПетрГУ