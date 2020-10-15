Коронавирус продолжает расползаться по жилым домам Петрозаводска

На онлайн-карте распространения коронавируса в Карелии появилась информация о жителях Петрозаводска, у которых COVID-19 был выявлен 14 октября. Всего новых заболевших в городе на эту дату – 74 человека.

Новые очаги коронавирусной инфекции обнаружены по адресам проспект Октябрьский, 63-б; улица Лисицыной, 6; Мелентьевой, 32; Кутузова, 42; Ведлозерская, 2; Зайцева, 9-а; Ленинградская, 18; Герцена, 31-в; Карла Маркса, 12; Гоголя, 5-в; Калинина, 32-а; Толстого, 41; Калинина, 55-б; Балтийская, 1-а; переулок Глинки, 13; Комсомольский проспект, 17; улица Судакова, 11; проезд Скандинавский, 9-а; улица Университетская, 17.

Инфекцию выявили и в домах, где COVID-19 ранее был зарегистрирован. В частности, на улице Труда, 2; Сулажгорская, 61; Беломорская, 18; Бесовецкая, 20; набережная Варкауса, 17; Кутузова, 9; Виданская, 10-а; Московская, 5; Первомайский проспект, 22-а; проспект Октябрьский, 10; Свердлова, 3; Шотмана, 4; Гоголя, 18; Анохина, 1; Фрунзе, 5; проспект Невского, 41; Володарского, 45 и 45-а; Варламова, 39; Калинина, 55-а; Комсомольский проспект, 4-а; Чкалова, 52; Пархоменко, 33; проезд Дивизионный, 6; Попова, 15; Древлянка, 9; проспект Лесной, 39, 33 и 29; улица Древлянка, 24, корпус 1; Лососинское шоссе, 30; Лососинское шоссе, 33, корпус 1; Лососинское шоссе, 35; Лососинское шоссе, 21, корпус 1; проспект Лесной, 17; Лососинское шоссе, 23, корпус 3; бульвар Интернационалистов, 8; Хейкконена, 12; улица Чистая, 2; Комсомольский проспект, 25; Белинского, 17-в; улица Ключевая, 18; Нойбранденбургская, 6, корпус 2; улица Петрова, 1; улица Кемская, 19; улица Птицефабрика, 15; улица Птицефабрика, 39, корпус 3.

Общее количество инфицированных в карельской столице достигло отметки в 2854 человека.