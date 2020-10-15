Автомобиль, не вписавшись в поворот, протаранил ларек на Кукковке

Автомобиль вылетел на тротуар в карельской столице, протаранил ларек и чудом не задел женщину с коляской. Авария с участием легкового автомобиля Chevrolet Lacetti произошла на пересечении Ровио, Торнева, Парфенова сегодня, в четверг 15 октября, в 12:51. Об этом сообщает «ДТП Петрозаводска». Видеокамера от компьютерной сети «Сампо.ру» запечатлела момент ДТП.

Судя по кадрам, Chevrolet Lacetti совершал левый поворот, выезжая с улицы Ровио на улицу Торнева. Не вписавшись в поворот, автомобиль задел бордюр колесом, после чего выехал вправо за пределы проезжей части на газон – тротуар в районе пешеходного перехода – и врезался в торговый павильон.

К счастью, на пути автомобиля не оказалось пешеходов. Женщина с коляской не успела подойти к краю проезжей части.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.