Вокруг Петрозаводска официально установлен зеленый лесопарковый пояс

Лесопарковый зеленый пояс вокруг Петрозаводска создан на землях населенных пунктов и землях лесного фонда. Общая площадь нового зеленого пояса составила более 5539 га, сообщает правительство республики.

Все 17 территорий из которых он состоит имеют одинаковый режим природопользования и ведения хозяйственной деятельности.

Большую часть зеленого пояса занимают рекреационные зоны, парки, бульвары, аллеи, скверы, городские леса. Общая площадь – 2266 га. Они располагаются на землях населенных пунктов. В состав лесопаркового зеленого пояса также вошли 1300 га земель лесного фонда – часть территории заказника регионального значения «Заозерский».

На территории нового зеленого пояса запрещено возведение объектов капитального строительства, за исключением объектов инфраструктуры, к примеру, гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог и т. п. На такой территории также возможно строительство объектов здравоохранения, образования, туризма, физкультурно-оздоровительной, спортивной и рекреационной деятельности.

Велик ли пояс? 5539 гектаров – это 55,39 квадратных километра. Такую же площадь займет прямоугольник размерами 10 километров на 5,539. Это немало.

Для сравнения, площадь Петрозаводского городского округа – 135 квадратных километров.

Ознакомиться с приказом и посмотреть карту подробнее можно здесь.

Изображение с сайта правительства Карелии