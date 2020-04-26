Главврач Шубин дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в Костомукше

Главный врач Межрайонной больницы №1 Евгений Шубин привел прогноз по распространению коронавируса в Костомукше. Шубин уверен, что в ближайшее время инфекция появится в городе горняков.

Его обращение к жителям опубликовали несколько групп во «ВКонтакте» - паблик межрайонной больницы и официальная страница органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

«Есть прогноз, математическая модель, на основе многофакторного анализа условий распространения инфекции в нашем городе. Выполнен анализ экспертами организации «Севергрупп Медицина» по заказу руководства «Северстали» для всех городов, где есть предприятия холдинга»,

- написал Шубин. По его словам, имеются оптимистичный и пессимистичный варианты прогноза. В своем обращении главврач приводит только первый вариант.

«Оптимистичный предполагает общее число заболевших более 900 с пиком заболеваемости в начале июня. Ориентировочное число умерших - более 90 человек»,

- написал Шубин. Он призвал жителей думать об этих цифрах, когда они соберутся без веской причины выйти из своего дома.

Главврач добавил, что в больнице начинаются работы по перепрофилированию главного корпуса стационара под инфекционные койки - более 100 койко-мест.

«В наших силах сделать так, чтобы эти койки не понадобились, чтобы прогноз не оправдался»,

- считает Шубин. И для этого, по его мнению, нужно «только терпение, основанное на сознании того, что этим мы спасаем и себя и большое количество людей, которые не заразятся и не умрут».