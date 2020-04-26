Чиновника администрации Петрозаводска проверили на коронавирус

Начальник городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина попала в больницу. Об этом сотрудница мэрии Петрозаводска рассказала во «ВКонтакте».

«Ну что...шел, упал, очнулся - гипс. Зато взяли тест на коронавирус ...»

- написала днем 25 апреля Дудырина, сопроводив пост фотографией правой ноги в гипсе на больничной кровати.

Сотрудника администрации столицы Карелии добавила, что будет в больнице до вторника, потом ее обещали выписать.

Дудырина также показала больничную еду, поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что продолжает заниматься рабочими делами.

«Как тут вкусно кормят! Спасибо всем за поддержку. Веду прием по вопросам ЖКХ для пациентов и медперсонала. Поступили заявка на отлов собак, ремонт детской площадки и кап.ремонт дороги»,

- добавила она.