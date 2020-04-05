Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Двое больных в Карелии, у кого подозревали коронавирус, получили третьи тесты и они положительные. Таким образом, диагноз официально подтвержден. Об этом сообщает на своей странице Артур Парфенчиков.

Речь идет о мужчине и 59-летней женщине. Оба пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией получают лечение в Республиканской инфекционной больнице.

Отметим, что единственным мужчиной в Карелии из пятерых человек, у кого хотя бы один из тестов был положительным, был депутат ЗС РК Олег Доценко.

Также напомним, что сегодня была выписана девушка, у которой первой в Карелии был положительный тест на коронавирус.