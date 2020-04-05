Выяснили, боятся ли петрозаводчане остаться без работы из-за COVID-19

Завтра в Карелии начинается вторая неделя самоизоляции. Жесткие ограничительные меры вносят коррективы в жизнь и планы наших граждан. Волнующий вопрос – потеря работы, так как малый и средний бизнес в республике оказался на грани выживания.

Корреспондент нашего портала поинтересовалась у петрозаводчан, не боятся ли они остаться без средств к существованию.

Добавим, в Карелии до сих пор не составлен перечень карельских предприятий, деятельность которых не подлежит приостановке. Планируется, что список будет опубликован 6 апреля на сайте правительства республики. Как пишет официальный telegram-канал правительства РК «Карельские лайки», в пятницу 3 апреля, в Министерство экономического развития республики поступило десять тысяч заявок.

Не все ясно и с государственной помощью малому и среднему бизнесу. С предпринимателями по этому вопросу глава Карелии Артур Парфенчиков будет встречаться во вторник, 7 апреля.