Артур Парфенчиков объяснил, почему не вводит в Карелии режим ЧС

Глава Карелии сегодня в соцсетях ответил на вопрос, волнующий многих жителей Карелии. Люди не понимают, почему в Карелии не ввести режим ЧС, который полностью урегулировал бы все вопросы как с ограничениями, так и ответственностью государства и самих людей, в том числе в экономическом плане.

Артур Парфенчиков пишет, что критерии введения режима ЧС четко регламентированы: это групповые случаи заболеваний (10 человек и более) или же количество умерших в течение одного инкубационного периода от 2 человек и более.

«В соответствии с действующим федеральным законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и приказом МЧС России «Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях»,

сложившаяся на территории республики ситуация не достигла критериев, позволяющих ввести режим чрезвычайной ситуации. К счастью, в Карелии перечисленных случаев нет. В связи с чем на территории республики действует режим повышенной готовности»,

- резюмирует губернатор.