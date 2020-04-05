Перепись населения в этом году предлагают отменить

Коронавирус может стать причиной отмены всероссийской переписи населения в 2020 году, с инициативой переноса ее на 2021 год выступил Росстат, сообщает ТАСС.

Главной причиной называется та, что остается очень мало времени для подготовки.

"Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных, - приводит пресс-служба слова главы Росстата Павла Малкова. - У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации".

Однако в ведомстве заверяют, что смещение сроков не ухудшит качество и результат переписных мероприятий.

"Наоборот, появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайн-технологий, которые станут отличительной особенностью первой цифровой переписи России", - уточняется в сообщении.

Решение о переносе и новые сроки будут определены правительством РФ.